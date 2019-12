Som barn fick min lillebror och jag ärva farsans tomma General-dosor. Vi förvandlade dem till ishockeypuckar genom att hälla i grus och sedan linda svart maskeringstejp runtom. Men först brukade jag öppna dosan och inhalera den potenta doft av vuxenvärld som ruvade där. En inkörsport? Absolut. Under gymnasiet började jag själv snusa. Jag gjorde några tappra försök med lössnus – ”preg” som det kallades på Tycho Brahe-skolan i Helsingborg – men de där taffligt packade prisarna smulades omedelbart sönder under läppen på mig, varpå den starka tobaken letade sig in i varenda tandspringa för att sedan vandra vidare ned mot svalget.

Man får kämpa lite i början; det hör alla respektabla laster till. Första koppen kaffe, första ölen, första prillan… Det blev en modest men passionerad portionssnusare av mig till sist. Ah, den där milda smaken av nyregnad svensk barrskog! Fast jag tycker också om själva gesten. Den lilla högtidligheten som kommer med att lägga in en snus. Att mentalt gnugga händerna och säga: ”Nu är det allt bra, livet!” Snus, det är levnadsglädje för mig. Ett afrodisiakum.