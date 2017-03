Nyanlända akademiker lotsas till näringsliv

Projektet RAMP (Rapid Acceleration Management Program) vid Handelshögskolan startade i höstas och riktar sig till nyanlända akademiker.

Under ett år får deltagarna en utbildning på 10 veckor i bland annat ekonomi och marknadsföring, varvat med praktik. Deltagarnas kompetens prövas via internationellt erkända tester.

Till första omgången kom ett hundratal ansökningar, varav ett 30-tal behöriga. Ambitionen är att i höst ha 25-30 deltagare. Deltagarna ska ha uppehållstillstånd. Många får ersättning via Arbetsförmedlingen under praktiken. De får ingen lön, praktikföretagen betalar Handels för kostnad för utbildare, med mera. Projektet drivs till självkostnadspris.

Källa:TT och Handelshögskolan.