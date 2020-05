Nya Zeelands premiärminister fick vända i dörren

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern och hennes fästman Clarke Gayford nekades att komma in på ett café i huvudstaden Wellington på lördagsmorgonen. Anledningen? Det var fullt enligt de rådande reglerna för social distansering. Det rapporterar the New Zealand Herald.

Nya Zeeland har hyllats som det land som är mest ambitiöst när det gäller att bekämpa coronaviruset. Medan andra länder kämpar för att få viruset under kontroll så vill Jacinda Ardern eliminera det helt.