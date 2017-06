Yngst var bäst i America's Cup

Besättningen på Emirates Nya Zeeland firar segern i America's Cup. Foto: Gregory Bull/AP/TT

Förra gången kastade Nya Zeeland bort en ledning med 8–1 och föll med 8–9 i America's Cup.

På Bermuda avgjorde rorsmannen Peter Burling och Emirates seglingsklassikern på första matchbollen. Nya Zeeland vann måndagens första, och sista, segling i utklassningsstil och segern mot Oracle USA skrevs till 7–1.

– Vi är bäst i världen. Det kommer att bli en bra kväll, sade Burling i C Mores sändning.

För tredje gången i historien – efter två titlar i följd 1995 och 2000 – har Nya Zeeland därmed lagt beslag på världens äldsta idrottstrofé. "The Auld Mug" fick sin första ägare när New York Yacht Club besegrade brittiska Royal Yacht Club runt Isle of Wight 1851.

Jimmy Spithill, rorsman på Oracle USA, var inte i närheten av att upprepa det han lyckades med för fyra år sedan utanför San Francisco och blev även av med rekordet som den yngste rorsmannen att vinna America's Cup.

Spithill var 30 år när han vann första gången 2010.

Peter Burling – som också blev den yngste rorsmannen genom tiderna att ta OS-guld i 49er när han och Blair Tuke utklassade konkurrenterna i Rio de Janeiro – är 26.