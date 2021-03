Nya vapnet blev succé bland gangsters

I dag låter jag, för ovanlighetens skull, en vapenhistorisk fråga smyga sig in i bloggen. Det gäller ett av 1900-talets kändaste och mest ökända skjutvapen, the Tommy Gun, som är intimt förknippat med den organiserade kriminaliteten under ”det glada 20-talet”. Vad var det för vapen? Och varför kallades det Tommy Gun?

Bakom uppsvinget för vapnet låg en kapprustning på de amerikanska storstädernas gator. I seklets början hade de kriminella hållit sig till knivar, revolvrar och knogjärn, men under 1910- och 1920-talen uppgraderades vapenarsenalen betydligt. Revolvrarna konkurrerades ut av automatpistoler och avsågade hagelgevär, vilket var fullt tillräckligt för att sätta skräck i både ordningsmakt och allmänhet. Dock hade pistolerna och gevären brister. Man kunde bara avfyra en mindre mängd kulor, vapnen hade begränsad räckvidd, och det var inte alltid haglet lyckades genomborra en bilkaross. Alltså sökte man efter nya vapen. Inget blev mer populärare än den kulsprutepistol som nyligen hade utvecklats av den amerikanske generalen John T. Thompson.