Nya uppgifter om Trumpklanens affärsintressen

Ivanka Trump och Jared Kushner är dotter respektive svärson till USA:s president Donald Trump. Kushner har officiell ställning som presidentens chefrådgivare.

Paret har uppdaterat sina deklarationer till statens etikkontor om hur stora inkomster och hur stora förmögenheter de har. Deras sammanlagda förmögenhet hamnar enligt uppdateringarna i intervallet 206–740 miljoner dollar (1,7–6 miljarder kronor).

Några exempel:

Jared Kushner:

Förmögenhet: minst 140 miljoner dollar. (Uppgiften inkluderar tillgångar som Kushner nu uppger att han har avyttrat, bland annat hans andel i en galleria i New Jersey.)

77 tidigare oredovisade tillgångar, till ett samlat värde av minst 10,6 miljoner dollar (nästan 90 miljoner kronor), har lagts till. Bland dem finns en konstsamling med värde i intervallet 5–25 miljoner dollar.

Ivanka Trump:

Förmögenhet:minst 66 miljoner dollar. Merparten (cirka 50 miljoner dollar) i hennes eget affärsimperium.

Inkomst 2016: totalt minst 13,5 miljoner dollar. Bland detaljerna:

Mellan 1 och 1,5 miljoner dollar från Ivankas egna företag.

Drygt 2,4 miljoner dollar från Trumphotell nära Vita huset.

Förskott på 787 500 dollar för boken "Women Who Work" ("Kvinnor som arbetar").

Källa: Amerikanska statens etikkontor, enligt nyhetsbyrån AP. Kushners deklaration är bekräftad av etikkontoret, Ivanka Trumps är under handläggning.