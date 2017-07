Nya uppgifter kring Cataláns död

Zaida Catalán arbetade som expert för en FN-kommitté direkt under FN:s säkerhetsråd med uppdrag att bland annat övervaka sanktionerna mot landet och utreda misstänkta massakrer.

Den 13 mars rapporterades Catalán saknad tillsammans med expertgruppens samordnare, amerikanen Michael Sharp, och deras tolk Betu Shintela.

Stora delar av Kongo-Kinshasa har präglats av oroligheter och krig under lång tid. UD avråder sedan 2006 från resor dit. Flera miljoner människor har dött som en direkt eller indirekt följd av krigen. Mycket av motsättningarna har kretsat kring naturfyndigheter men har även etniska undertoner.

FN:s fredsbevarande insats Monusco är världens största med 22 000 anställda och har pågått i 17 år. Monusco har en årlig budget på över tio miljarder kronor.

Källor: FN, Reuters, The New York Times