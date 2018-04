Kan det bero på stressen, säkerhetskontrollerna eller de krympande flygsätena? Oavsett vilket kan vi konstatera att allt fler flygplaster numera erbjuder lugna utrymmen för en stunds yoga mellan flygen. Inte helt oväntat startades trenden av San Franciscos internationella flygplats som öppnade sitt första yogarum redan 2012. Sedan dess har yogarummen blivit allt mer välutrustade och nyligen invigdes Yoga on the Fly på Denver International med ett antal mini-studior där man kan boka en privat yoga-, meditation- eller andningslektion, med instruktionsvideo på iPad och ljudisolerande hörlurar.

– Min förhoppning är att Yoga on the Fly ska få resenärer att må bättre. Hellre än att sitta och stirra på en tv i ett kafé under mellanlandningen kan du boka en halvtimmes yoga och göra något som påverkar både kropp och själ positivt, säger yogaläraren och Yoga on the Flys delägare Avery Westlund som inom kort öppnar fler studior.

I Europa har Frankfurt sedan tidigare två yogarum (i terminal ett och två) och i sommar öppnar Heathrow den ambitiösa satsningen FlyFit i terminal två. I dess wellness- och fitnessstudior kommer det att erbjudas både instruktörledda och interaktiva styrke-, yoga- och cardioklasser.