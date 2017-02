Nya trenden: Beslagtagna batonger ökar dramatiskt

Polis med teleskopbatong. Tullverket beslagtog över 2 500 hopfällbara batonger förra året. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är inte olagligt att ha en batong hemma i bostaden. Däremot är det mot lagen att föra in en batong i landet eller att bära den på allmän plats.

– Det är samma som med knivlagen, upplyser Jonas Karlsson.

De flesta av de insmugglade batongerna kommer från USA och Asien.

Annons X

– Vi har tagit över 2 500 hopfällbara teleskopbatonger och 1 300 fjäderbatonger, berättar Jonas Karlsson.

Är batonger attraktiva för ”vanligt folk”?

– Nej, jag skulle säga att de är kopplade till kriminalitet i första skedet, före användande av skjutvapen. Man slår folk i huvudet med dem. Eller använder dem för att slå sönder knäskålarna på folk. Men det finns väl även de som vill skaffa sig en batong i självförsvarssyfte, säger Jonas Karlsson.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Det kan utöver batonger röra sig om till exempel stiletter, kaststjärnor, tårgas och pepparsprej

Antalet farliga föremål och andra vapen som smugglas in har ökat dramatiskt under senare år. Från 1 538 stycken under 2014 och 2 101 under 2015 till hela 6 378 under 2016.

– Det kan utöver batonger röra sig om till exempel stiletter, kaststjärnor, tårgas och pepparsprej, berättar Jonas Karlsson.

Definitionen av ett farligt föremål är att det kan användas i syfte att skada en annan person.

– Det finns även beslag av tjocka elkablar, som klipps av och kan användas som batonger, säger Jonas Karlsson.

I Tullverkets nationella statistik minskar samtidigt antalet beslagtagna skjutvapen. Från 115 stycken 2014 till 61 under 2015 och ner till bara 53 under fjolåret.

– Skjutvapen är ett helt annat modus än förbrukningssaker som narkotika och alkohol. Beställningar kommer stötvis. Det kan vara en ny konstellation kriminella som behöver en förstärkning, säger Jonas Karlsson.

Vilka är skjutvapnen som smugglas?

– Tidigare år var det mest handeldvapen. Men nu är det nästan uteslutande automatvapen, som Kalashnikov och AK 47, säger Jonas Karlsson.

Statistiken från Tullverket visar också att antal beslagtagna narkotiska läkemedel nästan fördubblats från 2014 till 2016. Av narkotiska preparat ökar cannabis/marijuana och ecstasy, både pulver och tabletter, markant. Även beslagen av LSD, heroin och opium ökar successivt.

När det gäller alkohol ökar både beslagen av sprit och starkvin. Däremot har beslagen av öl gått ner. Det gäller även cigaretter.