Nya trenden: Lappar med kärlek från hela världen

Två exempel från gruppen där människor över hela världen delar kärlekshälsningar. Foto: Facebook

Näthatet har ingen plats i Facebook-gruppen ”My love for you is so big it has reached…” som har över 22 000 medlemmar, och ständigt växer. Det originella konceptet går ut på att man tar foton på lappar med kärlekshälsningar från olika platser i världen och sedan byter dem med varandra.

I Facebook-gruppen kan man välja vem man vill skicka sin kärlek till och sedan erbjuda lappar i från den plats man själv råkar befinna sig på. Lapparna blir då skräddarsydda med parets namn på från olika platser jordklotet runt. SVT ger ett exempel: ”vill Sara skicka kärlek till David så kan hon efterlysa lappar med ”Till David: Saras kärlek till dig är så stark att den nått ända till Sydney” som fotas av utanför till exempel Sydneys kända operahus.”

Johanna från Sverige är med i Facebook-gruppen och samlar bilder till sin vän som i sommar ska gifta sig. På drygt en månad har hon fått 150 bilder på lappar från en mängd länder och gjort dubbelt så många själv, som hon fotat i hemstaden Skellefteå.

Annons X

– Jag har stått ute i timmar och fotat och frusit. Många som jag skickat till har aldrig sett snö så då är det roligt att kunna ha snön i bakgrunden, säger hon till SVT.

Hon säger att hon fått lappar från vitt skilda platser i världen, bland dem Sydkorea, Indien, Nya Zeeland, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Norge och flera delstater i USA.

– Det är en så rolig grej. Det började med att folk skickade en kärleksförklaring till sin partner men nu är det även anhöriga till svårt sjuka som vill skicka uppmuntran i stil med ”vi tänker på dig ända från Sverige” eller till minne av barn som de förlorat, säger Johanna till SVT.

Här följer ett annat exempel exempel:

lucas, my love for you is so big it has reached all around the world! happy valentine's day, I love you ☺️ (… https://t.co/Giw8vTPB5a — twitter.com

Systemet går ut på att två individer samsas om att byta lappar från sina respektive länder. Men gruppen tillför mer än så. Här delas en mängd olika berättelser och livsöden, som berört Johanna så pass mycket så att hon vill hjälpa till utan för den sakens skull få en bild tillbaka.

– Jag har bland annat sett hur människor med liknande historier och bakgrunder fått kontakt med varandra. Två kvinnor upptäckte att de hade barn med samma ovanliga sjukdom och började skriva och prata i telefon med varandra. Det här för folk närmare och sprider kärlek, säger hon till SVT.