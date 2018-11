Luca Guadagnino beskrivs ofta som sensualist. En passande beskrivning för en filmare vars blick suktar så efter skönhet och njutning – mänsklig, kroppslig, keramisk, gastronomisk, arkitektonisk.

Guadagninos förra film, den snudd på perfekt skulpterade queerromansen "Call me by your name", vistades mycket i solen och fick sina filmatiska D-vitaminer från amorösa påslag – inte helt olikt hans "A bigger splash" från några år tidigare. Därför kommer det som något av en överraskning när den italienske sensualisten tar sig an landsmannen Dario Argentos stilbildande färgfyrverkeri med en palett så kylig att man börjar huttra.