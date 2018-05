Fantastiska skådespelarinsatser är inte det som bär "Star wars" universum. I princip är det bara Harrison Ford som genom åren har kunnat konkurrera med specialeffekter och uniformsporr. Adam Drivers Kylo Ren är kanske på god väg, men saknar helt humor – precis som Daisy Ridleys Rey. Och Carrie Fischer var alltid intressantare vid sidan om filmduken än i den stereotypa prinsessrollen.

Således är det redan i förväg en smått omöjlig uppgift som Alden Ehrenreich ger sig i kast med när han ska försöka fylla upp Han Solos skinnpaj (han har dessutom kontrakt på två filmer till). Men vi som fasade för ännu en Oscar Isaac – vars roll som glappkäftade Poe Dameron i "The force awakens" och "The last jedi" så övertydligt var castad som "den nye Han Solo" – blir positivt överraskade.