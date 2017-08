Nya sorter ger längre jordgubbssäsong

Jordgubbssäsongen blir allt längre. Arkivbild Foto: Kallestad, Gorm

Den "vanliga" jordgubben blommar under maj och juni. Men nu blir det allt vanligare med sorter som blommar under betydligt längre tid och som också ger bär under september och oktober.

– Den typen av jordgubbar har funnits i bland annat USA och Spanien och har också testats i Sverige. Men det har varit en del betänkligheter kring smaken. Många har nog väntat tills det har kommit fram godare sorter, säger Victoria Tönnberg, bärrådgivare vid HIR Skåne som är en del av Hushållningssällskapet.

De nya sorterna kräver en annorlunda odlingsteknik och för att möta plantans behov av varmare klimat odlas de i åtta meter breda och upp till 150 meter långa tunnlar. Metallbågar täcks med plast och med hjälp av solen skapas en enklare form av växthus. Men smaken förändras till en del med temperaturen och enligt Victoria Tönnberg blir det i normala fall "plockstopp" i början av oktober.

– Odlare är ofta nyfikna och innovativa. De testar gärna olika odlingssystem och nya sorter. Allt fler provar de här nya jordgubbarna och den trenden tror jag är här för att stanna. Kunderna vill ha tillgång till jordgubbar längre tid än bara under sommaren, säger Victoria Tönnberg, till TT.

Lars-Erik Nilsson, delägare till Hallands Bär och en av de första i Sverige att odla de så kallade dagsneutrala bären delar uppfattningen.

– Vi har väl hållit på i tio år ungefär men det är ju fler och fler som tar till sig detta har man märkt. Det importeras ju fortfarande ganska mycket bär till Sverige vid denna tiden så de kan ju lika gärna komma från Sverige, de jordgubbarna som äts nu, säger Lars-Erik Nilsson, till P4 Halland.