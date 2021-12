Nya snöfall på väg in i söder

Gårdagens oväder befarades bara var ett förspel till större snöfall och mer problem när ett nytt lågtryck under dagen kommer in från Danmark. Men under tisdagen mildrade SMHI sin varning från röd till orange, på grund av en liten förskjutning i lågtryckets bana som gör att det hamnar lite längre söderut.

Under morgonen, från omkring 07-tiden, kommer snön att komma in över främst Halland för att sedan sprida sig österut och något norrut.