Nya skogsbränder i Portugal

En brandbil utanför byn São José das Matas, nära Mação, i centrala Portugal. Foto: Armando Franca

I Portugal har nya bränder blossat upp efter förra månadens dödliga skogsbränder. Omkring tio byar har evakuerats sedan bränderna började i söndags i landets centrala delar.

Den största branden är i Sertã i Castelo Branco-regionen, där mer än en fjärdedel av landets brandstyrka försöker hindra spridningen.

– Branden har spridit sig under eftermiddagen, sade en talesperson under onsdagskvällen, men det fanns förhoppningar om att fallande temperaturer och avtagande vind under natten skulle underlätta brandmännens arbete.

Tre mil söderut har en annan stor brand runt Mação redan förstört ett antal bostäder.

– Vi har inte kontroll på branden som avancerar på fyra eller fem olika fronter, sade borgmästaren Vasco Estrela.

I juni drabbades Portugal av massiva skogsbränder. 64 personer omkom och dussintals skadades