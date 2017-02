Nya siffror: Veckans värsta trafiktimme i Stockholm

Köer i Stockholm. Foto: Niclas Green/TT

Statistiken kommer från TomTom, en nederländsk tillverkare av bilnavigationssystem som grundades 1991 i Amsterdam.

Datan från navigatorerna är anonymt insamlad och publicerad efter medgivande. Trafikdatabasen innehåller mer än tio biljoner datamätningar. Det tillkommer över fem miljarder mätningar varje dag.

Köbildning presenteras som trängsel i procent. Om trängseln är 30 procent innebär det att resan tar 30 procent längre tid att genomföra än om trafiken flödar fritt. I Stockholm spenderar den genomsnittliga bilföraren 28 procent extra tid bakom ratten, beroende av när vederbörande gör sin resa.

Stockholm har som mest trafik under eftermiddagarna. Värst är det på onsdagseftermiddagar mellan 16.00 och 17.00. Den värsta trafikdagen under 2016 var inte oväntat just onsdagen den 9 november då det utbröt snökaos i huvudstaden.

Stockholm ligger på plats 28 av de 42 europeiska storstäderna med mest trängsel. Det är en stor förbättring från 2015, då Stockholm låg på 18:e plats av de 40 städer som då ingick i indexet. Polska Lodz (51 procent), Bukarest (50) och Moskva (44) är de europeiska storstäder med mest trängsel.

I världen har Mexiko City värst köbildning med 66 procent. De två asiatiska storstäderna Bangkok (61) och Jakarta (58) följer efter.

Stockholms notering på 28 procent är ändå en minskning med 1 procentenhet jämfört med i fjol. Sämre är utvecklingen i de efterföljande städerna Uppsala (26 procent, en ökning med 3 procent) och Göteborg (23 procent, också en ökning med 3 procent).

– Rapporten visar att den genomsnittliga bilpendlaren i Stockholm kan spara 33 minuter om de undviker att resa under den värsta rusningstrafiken, säger Andreas Bolonassos, Sverigechef TomTom, i ett uttalande.

Noterbart är att Stockholm också prisas av TomTom Traffic Index för att ha den största mångfalden sett i typ av olika transportmöjligheter. Månne något att beakta för den köande bilisten.

Den stad i Norden som har flest trafikstockningar är ändå Oslo med 30 procent, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående år.