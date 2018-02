Nya siffror: Fler tror på stigande bopriser igen

Bostadsköparnas oro för bostadsmarknaden verkar mindre. Det visar nya siffror från Hemnets så kallade Köparbarometer som publiceras under onsdagen. Enligt Staffan Tell på Hemnet har pessimisterna blivit färre och oron ser ut att ha peakat någon gång under december. Då trodde 44 procent på fallande priser. I mätningen i början av februari låg den siffran på 37 procent.

Andelen som tror på stigande priser på bostadsmarknaden är 20 procent i februari jämfört med 18 procent i december. I september, när mätningarna började trodde 38 procent på stigande priser.