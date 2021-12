”Gillar du Sex and the city? Du kommer att älska nästa kapitel!” skriver HBO Max självsäkert i PR-materialet till ”And just like that...”. Nja, säger jag. Eller såhär säger jag: ”And just like that...” må dela huvudpersoner med sin föregångare, men där tar de uppenbara likheterna slut.

”Sex and the city” var en av de där tv-serierna som definierade sin samtid, eller åtminstone påståtts göra det. Det har pratats till förbannelse om dess betydelse för designerskor och cupcakes och kaninformade dildos, och det har gnällts i alla tonarter om hur ont det var om fattiga och icke-vita – en kritik som intressant nog inte nått de andra nittiotalselefanterna ”Friends”, ”Frasier” och ”Seinfeld”. Seriens framgångsmodell var dock egentligen både enklare och svårare än så: den var helt enkelt alldeles ohyggligt välskriven, med en helt unik struktur och ton. Hur återupplivar man något sådant, snart arton år efter att serien avslutades?