Oljepriset är nu det högsta på fyra år, efter att ha klättrat stadigt under hösten. Nordeas analytiker Thina Saltvedt tror att priset kommer ligga kvar på den nivån även under 2018, men det finns flera osäkerhetsfaktorer, bland annat kan nya sanktioner mot Iran och politisk turbulens i länder som Libyen och Venezuela göra att priset stiger: "Det kommer vara stor oro kring till de här länderna även under 2018" säger Thina Saltvedt, analytiker på Nordea.