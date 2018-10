Nya Salander: "Lisbeth är ett budskap"

– Lisbeth är någon som helt går emot det här med att jobba på att se bra ut. Hon är någon som många tycker det är svårt att försöka närma sig. Samtidigt är hon någon som man tycker om. Hon är briljant, säger Claire Foy till TT.

De senaste åren har hennes liv förändrats totalt. Rollen som drottning Elizabeth II i Netflix-serien "The crown" gjorde henne känd över hela världen. Detta har nu i sin tur fört med sig inte bara rollen som Salander i "The girl in the spider's web" utan även den kvinnliga huvudrollen i Damien Chazelles också Sverigeaktuella (och Oscarshajpade) "First man".