Nya risker – detta gäller vid hemmajobb

Frågan om vilka försäkringar som gäller vid distansarbete har han fått många gånger det senaste halvåret. Per Winberg är utbildare på kommunikationsenheten på AFA Försäkringar, parternas gemensamt ägda försäkringsbolag, och därför en som många vänder sig till just nu. Orsaken är covid-19-pandemin som fått distansarbete att snarare bli regel än undantag för de som har möjlighet. För vad är det egentligen för skillnad om du halkar på kontoret eller hemma under arbetsdagen?

– Arbetsgivarens försäkring täcker allt som sker på jobbet om du är på arbetsplatsen. Men jobbar du hemma täcks enbart skador som har direkt koppling till arbetsuppgifterna, säger Per Winberg.