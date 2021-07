Nya regnoväder drar in över katastrofområdena

Enligt prognosen från den tyska väderlekstjänsten drar ovädret in över delstaterna Rheinland-Pfalz och Nordrhein-Westfalen under lördagen. Mellan 25 och 40 millimeter regn beräknas falla under kort tid i vissa områden, rapporterar nyhetskanalen ntv.

I de redan hårt drabbade orterna Schuld, Insul och Dümpelfeld varnas invånarna för stigande vattennivåer och översvämmade avlopp. Boende i de tre orterna erbjuds evakueringsmöjligheter med buss och övernattning på tillfälligt nödboende av myndigheterna.