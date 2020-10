En trasig Macintosh-dator som lämnades in på lagning i delstaten Delaware, Joe Bidens hemdelstat, i april 2019 är upprinnelsen till ett avslöjande som får förra årets Ukrainahärva att blossa upp igen.

En kopia av datorns hårddisk hamnade, med hjälp av president Trumps advokat Rudy Giuliani, hos tabloiden New York Post. I en stort uppslagen artikel i onsdags rapporterar tidningen om korrespondens mellan Joe Bidens son Hunter och Vadym Pozharskyi, högt uppsatt chef i Ukrainas energisektor. Pozharskyi är bland annat ordförande för organisationen International Forum on Energy Security for the Future och har jobbat med energipolitik i Polen och inom EU, enligt organisationens hemsida.