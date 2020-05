Nya planen – träffa Löfven: Måste nog upp dit

Det har väckts kritik mot att Folkhälsomyndigheten (FHM) fortfarande inte ger tummen upp för spel i de högsta serierna. Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand menar att fotbollen särbehandlas jämfört med andra verksamheter, och Mats Enquist är inne på att frågan nu måste lyftas med politikerna.

– Vi måste vända på alla stenar vi kan, fotbollen gemensamt. Vi har svårt att förstå varför vi mer eller mindre är ensamt utpekade som den bransch som har ett yrkesförbud. Den professionella idrotten är inte riktigt samma sak som all idrott, men vi har klumpats ihop bland all seniortävling. Och vi har lite speciella förtecken i och med att vi självfinansierar oss. Vi har ingen bidragsintäkt, utan vi har mer en kommersiell intäkt i fotbollen. De pengarna får vi inte när vi står still, säger Enquist till TV4:s Fotbollskanalen.