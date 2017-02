”IS kan inte fly – det blir en kamp till sista man”

En irakisk polis bär på söndagen den irakiska flaggan innan offensiven mot IS. Foto: Bram Janssen/AP

Offensiven för att återta Mosuls västra del från terrorgruppen IS har inletts. Irakisk militär intog två byar söder om Mosul på söndagen.

Per Jönsson, Mellanösteranalytiker vid Utrikespolitiska institutet, är ganska övertygad om att styrkorna kommer att lyckas befria hela staden förr eller senare, men tror att det kan bli utdragna strider.

– De inledde offensiven den 16 oktober och det tog nästan fyra månader innan man hade kontroll över östra delen. Läget är på sitt sätt svårare nu om man jämför med östra Mosul, säger Per Jönsson.

Det innebär att IS inte har någon chans att fly, så det blir en kamp till sista man i princip.

Det ena skälet är att östra Mosul är tättbefolkat och har trånga gator där tyngre bepansrade fordon inte kan användas.

– Men viktigare och allvarligare är att IS i Mosul är inklämt från alla håll – norr, väster, söder, och på östra sidan av floden Tigris. Det innebär att IS inte har någon chans att fly, så det blir en kamp till sista man i princip.

Alla fem broarna över floden Tigris är förstörda så det går varken att fly eller föra över styrkor den vägen.

När man intog östra Mosul gick, enligt rapporter, den irakiska USA-utbildade specialstyrkan Counter Terrorism Service, välutbildade soldater med handeldvapen, till fots kvarter för kvarter. Vid många av tillfällen strök cirka hälften av soldaterna med.

– Det var väldiga förlustsiffror för de irakiska soldaterna. Det har kommit olika uppgifter om att de förlorade mellan 2 000 och 5 000 soldater för att ta östra Mosul, och det är väldigt många för den begränsade styrkan som gör det här jobbet.

Irakisk militär intog två byar söder om Mosul under söndagen. Foto: Bram Janssen/AP

FN räknar med att det finns en civilbefolkning på cirka 650 000 människor, varav många är barn, som också saknar möjligheter att fly.

– De fåtaliga rapporter som har kommit tyder på att IS har omringat eller fört ihop befolkningen, vilket gör det svårt för det irakiska och amerikanska flyget att bomba inne i västra Mosul. Det kommer att bli en besvärlig operation.

Per Jönsson sitter just och skriver på en skrift för Utrikespolitiska institutet om Irak efter IS. Även om han är optimistisk inför att styrkorna ska återta hela Mosul från IS, så har han farhågor både om tillvägagångssättet och vad som händer sedan.

Bland civilbefolkningen som finns kvar i västra Mosul finns personer som har samarbetat med IS, det finns också en civilbefolkning som är hatad av vissa av de styrkorna som intar Mosul. Per Jönsson antar att det också kommer att finnas ett antal IS-krigare bland civilbefolkningen, som klätt sig civilt och rakat av sig skägget vid övertagandet.

– Det är en svår situation och jag tror inte att det kommer att gå hundraprocentigt rättssäkert till, för att uttrycka det milt.

En bilbomb exploderade nära irakiska styrkor i Mosul i november. Foto: Felipe Dana/AP

Nu förenas de olika styrkorna som laddar upp i och kring Mosul av att ha en gemensam fiende – IS. Men de är långt ifrån eniga politiskt.

Det är irakiska armén, kurdiska peshmergasoldater, olika shiamiliser och en sunniarbisk, delvis turkmenisk, styrka under befäl av exguvenören i Ninevehprovinsen som nu strider med samma mål.

– Jag är orolig för att det utbryter nya stridigheter mellan de här olika styrkorna. Turkiet har den här milisen, som ligger nordväst om Mosul, och har sagt att det är ”vi som ska skapa lag och ordning i Mosul”. Men det är varken shiamiliser, kurdiska styrkor eller Bagdadregimen särskilt intresserad av.

Samtidigt som IS erövrade Mosul i juni 2014 så ryckte peshmergastyrkor fram och tog över staden Kirkuk, centrum i den oljeproducerande delen av norra Irak, vilken de förmodligen inte är villiga att lämna ifrån sig.

Per Jönsson tror att det kommer att bli en kamp mellan kurder och sunniaraber, mellan kurder och shiamiliser samt mellan det kurdiska styret och Bagdadregimen om var gränsen för Kurdistan ska gå.

– Kurderna har de senaste månaderna byggt upp stora barriärer utanför Mosul som många bedömare säger är den nya landgränsen för kurdiska regionen. Det kommer naturligtivs inte shiamilisen och Bagdad att acceptera.