Nya motgångar för Woodstock 50 – kan ställas in

Staden Vernon i delstaten New York har enhälligt röstat nej till att viga plats åt tredagarsfestivalen med namnet Woodstock 50, skriver Variety. Orsaken ska vara att ansökan från festivalarrangörerna kom in för sent.

Stadens "nej" innebär att festivalen helt saknar en plats att vara på med mindre än en månad kvar till det utannonserade datumet, 16-18 augusti.