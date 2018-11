Nya "Millennium"-filmen ingen succé i USA

Filmen, som baseras på David Lagercrantz uppföljare till Stieg Larssons berömda serie, gick inte upp på bio i USA förrän i fredags, medan den i Sverige redan har visats i ett par veckor. "The girl in the spider's web" kvalade med en hårsmån in på den amerikanska topplistan över de fem mest sedda filmerna under öppningshelgen och spelade endast in åtta miljoner dollar, enligt Variety.