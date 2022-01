Nya militära förstärkningar till Visby

Vid 14.30 på lördagen anlände ytterligare en färja till Visby. Den avgick från Oskarshamn med soldater, utrustning och materiel, uppger Therese Fagerstedt, pressekreterare vid Försvarsmakten.

Under fredagskvällen skickades Försvarets operativa beredskapsstyrka till ön. Enheten flögs in i ett C-17-plan från Kallax flygplats och landade vid 18-tiden. Strax före midnatt anlände också en konvoj via en Gotlandsfärja.