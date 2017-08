Nya "Mamma mia"-inspelningen igång

Inspelningen av "Mamma mia"-uppföljaren har börjat, skriver filmbolaget Universal i ett pressmeddelande. Filmen har även fått ett officiellt premiärdatum och väntas gå upp på biografer den 20 juli nästa år.

Filmen innehåller ny musik av Benny Andersson och Björn Ulvaeus baserad på Abba-låtar. Flera skådespelare från den första filmen – som Amanda Seyfried, Pierce Brosnan och Meryl Streep – gör comeback. De får sällskap av nya ansikten, som Lily James från bland annat "Baby driver".

Nya "Mamma mia: Here we go again" är fortsättningen på 2008 års bioframgång, baserad på musikalen med samma namn.