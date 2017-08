Nya lockbetet: Slopad avgift på borätter under flera år

Foto: Tomas Oneborg

Nu kommer nya tecken på att det är lite svårare än tidigare att hitta köpare till nya bostadsrätter på flera håll i landet. I våras började branschfolk tala om längre säljtider i nyproduktionen. Det nya i sommar är erbjudanden om slopad månadsavgift i upp till två års tid.

– Det är ett fenomen som jag inte har sett sedan 2008, säger Ulrika Blomkvist, vd vid branschorganisationen Bostadsrätterna.

Att nyproduktionen nu rabatterar bostadsrätter genom avgiftsfrihet är en nyhet också för Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid Sveriges Byggindustrier. Han ser rabatterna som ”ett tecken på stort utbud i förhållande till efterfrågan”, som återkommer i slutet av högkonjunkturer då för många aktörer har varit aktiva på marknaden.

Till exempel annonserar fastighetsbyrån i Nykvarn just nu att de som bokar in sig i en förening under produktion före 1 september får 24 månaders boende avgiftsfritt.

– Marknaden är mer avvaktande. Kanske gick vi ut i ett läge som inte var optimalt. Men projektet är i full gång och ska byggas klart, säger den ansvariga mäklaren Nahren Younan Linerstad.

Två års avgiftsfrihet erbjuds också i Sundsvall. Inte på många år har det byggts så mycket som just nu i träpatronernas gamla hamnstad. Men längs kajerna finns nu så många nya lägenheter att det håller på att bli köparens marknad. Charlotta Carlbom, ansvarig mäklare vid fastighetsbyrån Sundsvall berättar att när staden nu får många nya föreningar har många objekt släppts ut samtidigt på marknaden.

– Då tar det längre tid för spekulanterna att bestämma sig, säger hon.

Det är Brf Pärlan i Sundsvall som ger tvåårig avgiftsfrihet i syfte att uppnå 60 procent bokningsgrad så att banken ger byggkreditiv och bygget kan starta.

– Att det går trögt beror på att nyproduktion oftast säljs på ritning, tror Charlotta Carlbom.

Senast i juli berättade SvD att fastighetsbranschens nestor Jens Engwall förväntade sig prisjusteringar på nyproducerade bostadsrätter i flera mellanstora städer, som Västerås, Eskilstuna och Örebro. Då hade Stena Fastigheters vd Christel Armstrong Darvik redan gått ut och talat om trög försäljning i Uppsala.

Ett exempel på rabattering från just Uppsala är tolv månaders avgiftsfrihet i en förening med totalt 94 lägenheter på Fyrislundsgatan. Men det är bara lägenheter upp till 50 kvadratmeter som blir avgiftsfria, uppger mäklaren. Syftet är att snabbt nå byggkreditivets krav på 60 procent bokade lägenheter.



Arturo Arques, privatekonom vid Swedbank och specialist på bostadsrätter, kommenterar den nya trenden med att potentiella köpare bör gå till botten med vem som slutligen betalar avgiftsfriheten. Finns minsta oklarhet, är det ingen rabatt utan bara en uppskjuten kostnad som föreningen i värsta fall helt bär.

– Läs villkoren noga samt se till helheten, inte minst hur avgiftsfriheten finansieras. Tänk också på att en bostadsrätt med ett försäljningspris på till exempel 4 miljoner kronor och en månadsavgift på 5 000 kronor som erbjuds avgiftsfritt i ett år innebär en prissänkning på 60 000 kronor, alltså bara 1,5 procent av försäljningspriset. I mina öron låter avgiftsfritt i ett år ”mer” än en prissänkning på 1,5 procent, säger Arturo Arques.

När SvD ringer och frågar om ett projekt med tolv månaders avgiftsfrihet i Åkersberga, svarar mäklaren att det är föreningen som bär kostnaden. Även på förnyad fråga är beskedet att pengarna för att betala de först bokades avgiftsfria el, vatten och månadsavgift under ett år, tas från föreningen, alltså från grannarna tillsammans. "Det är som en godispåse, vill man ha det gottaste får man vara först".

Också i Örebro hittar SvD exempel på avgiftsfrihet. Thomas Rylander, ansvarig mäklare för "Brf Giffeln 3" uppger dock att här är det entreprenören som står för kostnaden, detta som är ett sätt att "kickstarta försäljningen".

– Vi har en marknad som mer än tidigare är i balans. Nu handlar det om att nå kunden. Innan räckte det att vänta in bokningarna, berättar han.

Ser du en risk för mättnad?

– Örebro är kanske den stad där det har byggts mest per capita i landet, så det är mycket ute på marknaden, men det absolut inte något stopp.