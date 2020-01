Nya kunder lyfter Delta Airlines

Amerikanska flygbolaget Delta Airlines överträffade analytikernas förväntningar under fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med åtta procent till 1,1 miljarder dollar, motsvarande runt tio miljarder kronor, jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det justerade resultatet landade på 1:70 dollar per aktie. Väntat var 1:40 dollar per aktie, enligt Refinitiv.

Deltas resultat har fått ett lyft till stor del av att flera andra bolag tvingats dra ner på flygningar på grund av flygförbudet mot Boeings 737 Max-plan.