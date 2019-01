Nya kulturministern hyllar Mehmet Kaplan

Sveriges nya kulturminister Amanda Lind, MP, hyllar den före detta bostadsministern Mehmet Kaplan på sociala medier. Under en Instagram-bild av de miljöpartistiska ministrarna under den gångna mandatperioden lyfte hon under söndagen, dagen före statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring, fram alla partiets statsråd, även den hårt kritiserade Kaplan: "Gustaf Fridolin, Isabella Lövin, Per Bolund, Alice Bah Kuhnke, Peter Eriksson, Karolina Skog – och mellan 2014–2016 Åsa Romson och Mehmet Kaplan – har som våra första gröna ministrar varit pionjärer, hjältar, som har kämpat varje dag för att förverkliga Miljöpartiets politik för miljö och klimat, demokrati, jämställdhet och rättvisa."