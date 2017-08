Nya kolumnister hos SvD Ledare

Linda Nordlund, varmt välkommen tillbaka – igen!

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

– Tack så mycket! Det ska bli jätteroligt, jag har saknat att skriva och att få SvD-läsarnas kommentarer på det jag skrivit.

Du har tidigare varit redaktör för Säkerhetsrådet, och under perioden maj 2016–april 2017 vikarierade du som ledarskribent. Vad har du gjort sedan dess?

Annons X

– Jag har fått jobb som strateg på Miltton Labs, en byrå som är inriktad på digital public affairs, så jag gör analyser av hur främst digitaliseringen kommer att påverka olika branscher inom de närmaste åren, och hur lagstiftning, opinionsbildning och politik kommer att behöva anpassas efter det.

Vad kommer dina kolumner att handla om?

– Jag tror att läsarna kommer att känna igen mina hjärtefrågor: försvar, feminism, välfärd. En fördel med att vara kolumnist, föreställer jag mig, är att man har lite längre tid på sig att tänka innan man skriver. Mitt mål är att kunna ta lite större grepp om frågorna, lyfta dem över dagspolitiken. Vi får se hur det går.

Är du optimistisk eller pessimistisk?

– Jag är optimist. Mycket blir bättre – men inte av en naturlag utan för att människor idogt arbetat för det.

Hur går det i valet nästa år?

– Jag vågar inte sia. De gamla kartorna är inte längre giltiga, det är därför valet blir så spännande och skrämmande.

Vad har du läst i sommar?

– Jag är intresserad av historia, och sommarläsningen råkade bli kring imperiers uppgång och fall: först läste jag "The Romanovs" av Simon Sebag Montefiore, som följer den ryska tsarfamiljen under trehundra år, hur de bygger upp ett välde som sträcker sig över en sjättedel av jordens yta och sedan förlorar allt. Och därpå läste jag "SPQR – historien om det antika Rom" av Mary Beard, som beskriver hur en liten italiensk stad kunde bli den antika världens centrum. Så nu är jag redo för världsherravälde!

* * *

Erik Zsiga – efter många års frånvaro om än med någon enstaka artikel på senare tid – varmt välkommen tillbaka till SvD!

– Stort tack! Jag är hedrad och förväntansfull. Som 24-årig Handelsstudent år 2000 kontaktade jag den dåvarande politiska chefredaktören Mats Johansson och frågade om det fanns möjlighet att skriva i SvD. Han bjöd in mig att komma och testa i en vecka. Jag blev kvar i tre enormt utvecklande och roliga år. Johansson delade med sig av debattknep och skrivregler och var också generös med att ge förtroende och ansvar. Även den biträdande politiska chefredaktören Per Ericson lärde mig mycket. Det är en förlust för svensk åsiktsjournalistik att båda gick bort alldeles för tidigt.

Vem är du?

– Jag är en 70-talist uppvuxen i Halmstad och med rötter i Ungern och Dalsland. Och av allt detta är jag nog ganska starkt formad. Idag arbetar jag som konsult i den Stockholmsbaserade kommunikationsbyrån JKL, där vi ger företag råd om hur de ska kommunicera med omvärlden och hur de ska anpassa sig till politikens skeenden och tidens trender.

Vad har du gjort tidigare i livet?

– Jag tillbringade nog lite väl många år på olika lärosäten. Där blev jag civilekonom, etnolog och nästan färdig jurist. Parallellt med studierna var jag politiskt aktiv i moderaterna. Det var lusten att skriva som förde mig in i politiken, och medan jag pluggade verkade jag som skribent, alltså bland annat här på SvD:s ledarsida. Jag retade också upp delar av kulturetablissemanget med boken ”Popvänstern”, som kom 2004. Efter en tid på tankesmedjan Timbro lämnade jag journalistiken och blev global presschef i Electrolux. Sedan gjorde jag ett återbesök i politiken, när jag under några år var pressekreterare till dåvarande utrikesminister Carl Bildt. Sedan två år är jag alltså kommunikationskonsult.

Vad minns du från tiden du var här?

– SvD:s historiska arkiv är en fantastisk tillgång, även för att göra tillbakablickar i någorlunda närtid. Jag har därför nyligen kunnat gå igenom vad vi skrev om då 2000–2003. Det är slående hur politikens melodi har förändrats på denna korta tid, samtidigt som mycket känns igen i annan skepnad. Det handlade mycket om efterverkningarna av 11 september, men det var bin Ladin som var hotbilden snarare än IS. Även då fanns ytterligare antiglobalistiska hot, men i form av frihandelsskeptiska vänsterdemonstranter. Inom EU byggdes EMU och pågick det Europeiska konventet, som så småningom skulle leda fram till Lissabonfördraget. Den vedertagna bilden, som jag fortfarande delar, var att kraften låg i ytterligare utvidgning och fördjupning av samarbetet. Här i Sverige nådde det massiva socialdemokratiska maktinnehavet sitt crescendo, utom i Stockholm där en moderatledd majoritet bedrev lokal reformpolitik som både upprörde och uppskattades. Allt detta var föremål för livliga och hjärtliga diskussioner på ledarredaktionens förmiddagsmöten. Som läsare kanske man inte märker det, men i ledarredaktionerna råder det ofta väldigt skilda åsikter sinsemellan.

För tio år sedan gav du ut boken Hejdå Östeuropa! (Timbro 2007). Vad handlade den om?

– Jag reste runt till de åtta tidigare diktaturer som då nyligen hade gått med i EU – de baltiska staterna, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Där intervjuade jag entreprenörer, konstnärer, politiker, forskare och många andra spännande människor. Jag mötte dynamiska och nyfikna samhällen, vilket också understöddes i den statistik som jag grottade ned mig i. På mindre än två decennier hade en värld fötts på nytt i Sveriges närmaste grannskap. Det var dags att säga hejdå till begreppet Östeuropa. Detta var fantastiska exempel på demokratins och marknadsekonomins kraft för att skapa välstånd. Det är det i väldigt stor utsträckning fortfarande, även om utvecklingen i en del av länderna sedan dess inte har varit den jag önskade.

Hur ser du på Europas utveckling idag?

– Som de flesta andra kan jag inte undgå att bekymras av vissa inslag i hur dagens europeiska utvecklas. Det gäller inte minst utvecklingen i Ungern, det land som min far kom hit ifrån. Men vi måste sätta utvecklingen i perspektiv, och då kan vi faktiskt vara hoppfulla. I de länder jag skrev om i Hejdå Östeuropa! har levnadsstandarden fortsatt att öka. När jag jobbade inom UD kunde jag på nära håll se vilken viktig roll de spelar i att hantera Europas gemensamma utvecklingar. Och den senaste tidens märkliga agerande av regeringarna i Polen och Ungern har också bidragit till att mobilsera civilsamhället i dessa länder. Vi kan se utvecklingen just nu som början på ett ännu större elände. Eller så ser vi det som ett fall tillbaka i den överlag helt fantastiska utveckling som Europa och världen har befunnit sig i under några decennier. Jag tror på det senare. Väldigt få politiska omvälvningar sker spikrakt. Och det engagemang som nu uppbådas för att värna detta europeiska samarbete visar också på den unika magnetism som finns i Europa.

Varför vill du skriva i SvD?

– Jag har varit i politiken och journalistiken i ungefär ett kvartssekel. Det är klart att jag har åsikter som jag gillar att sätta ord på och kommunicera till andra. Svenska Dagbladet spelar en viktig roll som plattform i den svenska debatten. Vem med detta intresse skulle inte vilja skriva här?

Vad kan läsarna förvänta sig av dina texter?

– Jag hoppas kunna ställa nya frågor och kanske någon gång också bidra med nya svar och perspektiv. Förhoppningsvis någorlunda med glimten i ögat. Och så finns det hög risk för referenser till halländska kustlandskap och centraleuropeiska städer.

Vad har du läst i sommar?

– Jag har försökt ta mig igenom David Abulafias ”The Great Sea”. Det är en kloss om Medelhavets mänskliga historia, från tidiga befolkningar på Malta, Sicilien och Kreta till massturism och miljöutmaningar. Jag köpte den i Istanbul för några år sedan, och varje sommar pockar den på min uppmärksamhet där den påminner mig om hav och sol. Men i vår tid står ju Medelhavet för så mycket mer än så. Det är scen för flera av våra största utmaningar, men här visas också alla de rikedomar och möjligheter upp, som är frukter av vårt öppna, skapande och fria samhälle. Och påfallande många av de idéer som används och diskuteras på sidor som denna föddes just runt Medelhavet, och som ett resultat av den möjlighet som havet erbjöd människor att möta andra kulturer och impulser. Sådant är jag road av – att titta på hur små och stora fenomen formar vårt samhälle på ett sätt som kanske inte är omedelbart uppenbart.