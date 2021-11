Nya knäckfrågor väntar: ”En perfekt storm”

Efter över två veckors förhandlingar kom beskedet från klimatmötet COP26 i Glasgow på övertid sent under lördagskvällen. 196 av världens länder har slutligen enats om en rad åtgärder som ska motverka den globala uppvärmningen och uppfylla Parisavtalets mål att hålla temperaturhöjningen under 1,5 grader.

Den mest omstridda formuleringen, att länderna ska fasa ut subventionering av fossila bränslen, mildrades i sista sekund efter hårt motstånd från bland andra Indien, Saudiarabien och Irak.