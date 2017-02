”Nya kameror räcker inte för att avgöra ålder”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under lördagskvällen meddelade Migrationsverket att alla beslut i asylärenden där det behövs rättsmedicinsk åldersbedömning kommer att skjutas fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya metoder finns på plats. De ”nya” metoderna för åldersbedömning löser däremot inte problemet. Således riskerar ännu fler barn att utvisas på felaktiga grunder. Varför reagerar ingen?

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att styrka sin identitet. Detta krav ställs även på ensamkommande barn, oavsett hur unga de är. I många fall är åldern helt avgörande för huruvida barnet får uppehållstillstånd eller inte.

Väldigt få barn som flyr till Sverige har pass. I de allra flesta ärenden godtas inte heller de andra identitetshandlingar som inges till Migrationsverket, eftersom de inte är utformade enligt svensk standard. De anses därför regelmässigt vara av enkel beskaffenhet och lätta att förfalska.

I vissa ärenden har barnen inga handlingar alls att ge in. Det kan handla om barn som kommer från landsbygden och aldrig har haft några handlingar. Det kan handla om barn som flydde med en förälder som hade alla handlingarna och som barnet kom ifrån under skottlossningen vid gränspassagen. Det kan handla om barn vars handlingar förstördes under flykten.

I alla dessa fall står barnet utan möjlighet att styrka sin identitet med handlingar. Det är helt enkelt inte möjligt. Det behövs då ett annat sätt. Det kan vi nog alla vara överens om.

Tidigare genomfördes så kallade åldersutredningar. De innebar att man gjorde exempelvis tandmognadsbedömningar och röntgen av skelettdelar i hand, handled och nyckelben. Metoderna för åldersbedömningar kritiserades under flera års tid, bland annat av Advokatsamfundet och Barnläkarföreningen, tills Socialstyrelsen slutligen beslutade att rekommendationerna för medicinsk åldersbedömning för barn skulle upphöra att gälla. Grunden var att åldersbedömningar med icke-radiologiska metoder saknade vetenskapligt stöd. Det senaste året har det därför inte funnits någon metod.

För att komma till rätta med problemet gav regeringen i maj 2016 Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar. På hemsidan går att läsa att RMV utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet ska genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd.

Jag hade stora förhoppningar om en metod som hade vetenskaplig grund.

RMV har nu gått ut med information om att åldersbedömningar kommer att genomföras med hjälp av tandmognadsbedömning och skelettmognadsbedömning. På RMV:s hemsida går att läsa att:

• En magnetkameraundersökning görs av knäleden och bilden analyseras av två av varandra oberoende röntgenläkare.

• En röntgenundersökning görs av visdomständerna och bilden bedöms av två av varandra oberoende tandläkare.

• En rättsläkare gör sedan en medicinsk åldersbedömning.

• Rättsmedicinalverket utfärdar därefter ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder.

Vid en första anblick kan bedömningen tyckas väldigt genomtänkt och välgrundad. Två oberoende läkare ska bedöma knäleden. Två andra ska bedöma tänder. Sammanlagt ska fem läkare involveras och RMV utforma ett intyg. Snyggt! Nu ska det bli ordning och reda på torpet…

Problemet är att ingen av de vidtagna åtgärderna syftar till att komma till rätta med det riktiga problemet – avsaknaden av relevant jämförelsematerial.

Professor Gregor Noll, professor i folkrätt vid juridiska fakulteten på Lunds universitet, har inom ramen av ett EU-finansierat projekt sedan några år forskat om radiologiska åldersbedömningar av ensamkommande barn. Sammanfattningsvis har han funnit att radiologiska åldersbedömningar saknar bevisvärde. Inom en radiologisk bedömning jämför man den sökandes handled med handleder i populationer som tidigare forskning har undersökt. Dessa forskningspopulationer rekryteras emellertid inte från hela värden, utan typiskt sett från ganska välbärgade grupper i ganska välbärgade länder. Tidigare trodde man att dessa egenskaper var representativa för hela mänskligheten men sedan millennieskiftet hopar sig indikationerna om att tillväxten varierar i betydande omfattning beroende på exempelvis etnicitet, socioekonomisk status, tillgång till hälsovård och förekomst av traumatiska händelser.

Vi tar ett exempel med en pojke från Afghanistan. En brittisk studie visar att en tredjedel av ensamkommande afghanska flyktingbarn i Storbritannien lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. ”Att åldersbedöma en afghansk pojke med krigserfarenhet genom att jämföra honom med västerländska pojkar utan krigserfarenhet kan leda till grova felbedömningar och enorma rättsförluster”, skrev Gregor Noll för flera år sedan (infotorgjuridik.se).

Den kreativt lagda tänker kanske i detta ögonblick att problemet lätt kan lösas genom att man studerar afghanska jämförelsepopulationer i syfte att ta fram ett färskt forskningsunderlag. Problemet är dock att en sådan jämförelse är helt beroende av en fungerande folkbokföring. Utan sådan vet man nämligen inte om individer i studiepopulationerna verkligen har den ålder som uppges. Då Afghanistan inte har någon fungerande folkbokföring är det således inte möjligt att ta fram ett relevant jämförelsematerial.

Den centrala problematiken tycks helt ha förbisetts av RMV. Ingen av de föreslagna åtgärderna tar sikte på att komma till rätta med problemet att det inte finns något relevant jämförelsematerial. Ett år efter att Socialstyrelsen stoppat åldersutredningarna rullas de således återigen ut, men i ny skepnad. En ny kamera och fler läkare kommer nu vara inkopplade. Men detta löser inte problemet med avsaknad av befintligt referensmaterial. För att tala klarspråk: Det spelar ingen roll hur bra kamera man har, hur bra man är på att röntga, eller hur många personer som analyserar materialet, så länge det saknas adekvat referensmaterial.

Efter att de länge kritiserade åldersbedömningarna äntligen stoppades och frågan lyftes på nationell nivå hade jag som verksam advokat på migrationsrättens område förväntat mig mer. Jag hade stora förhoppningar om en metod som hade vetenskaplig grund. En metod som bidrog till ökad rättssäkerhet. En metod som inte riskerade mina klienters liv. De nu återigen införda åldersbedömningarna innebär att ännu fler barn kommer att utvisas på felaktiga grunder samtidigt som myndigheterna slår sig för bröstet över sina fina nya analysmetoder. Varför reagerar ingen?

Emilie Hillert

advokat

Emilie Hillert Foto: Pressbild