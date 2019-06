Nya Harry Potter-spelet säljer din hälsodata

Hur många steg tar du varje dag, var, och hur många kalorier bränner det? Det är information som hälsoappar på våra mobiltelefoner, bland andra Apple Health och Google Fit, samlar in.

Men vad många inte vet är att just den informationen plockas upp och säljs vidare till annonsörer. Detta sker via några av de mest populära mobilspelen, som Pokemon: GO och Harry Potter: Wizards Unite, som båda ges ut av företaget Niantic.