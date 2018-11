"Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald" går in som etta på biotoppen i USA efter helgen. Men den har sålt 16 procent färre biljetter än föregångaren "Fantastic beasts and where to find them", skriver New York Times. Amerikanska recensenter har inte heller varit nådiga mot filmen, något som kan skada de framtida delarna i filmserien. Biobesökarna tenderar nämligen att bojkotta ytterligare delar i en serie om de känner sig besvikna på en föregående.