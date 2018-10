Seriemördaren Mike Myers dödar all konkurrens på biotoppen i USA. Den nya "Halloween"-filmen har dragit in 77,5 miljoner dollar, motsvarande ungefär 751 miljoner kronor, under öppningshelgen. Det innebär att den slår rekordet för serien, som tidigare innehades av rebootfilmen "Halloween" av Rob Zombie från 2007. Den spelade in 26 miljoner dollar under sin premiärhelg.