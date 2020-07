Nya försök i migrationssamtalen

Statsminister Stefan Löfven (S) uppgav i går att Socialdemokraterna (S) vill fortsätta förhandlingar med de partier som är "intresserade av det". Därmed kan dörren åter öppnas för Miljöpartiet (MP), som var utestängt från de nu spräckta förhandlingarna mellan S, Moderaterna (M), Centern (C), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD).

En fråga är nu om S, MP, C och L kan gå samman om en framtida migrationspolitik. Företrädare för C och L ville i går inte uttala sig om den möjligheten. Löfven har berömt C och L för att ha varit konstruktiva.