Nya EM-regler välkomnas av Sverige

Europeiska fotbollsförbundet, Uefa, testar två regeländringar under fyra mästerskap 2017: damernas EM, damernas U19-EM, herrarnas U21-EM och herrarnas U19-EM.

Om en match går till förlängning tillåts ytterligare ett byte för respektive lag, utöver de tre som tillåts under ordinarie matchtid. Fyra byten får lagen göra oavsett om de redan har använt alla sina byten eller inte.

Regeln testade också under OS i Rio 2016.

Tanken med regeln är att tydliggöra när någon lagledare (till exempel tränare, läkare eller fysioterapeut) varnas eller visas ut. Domaren har tillåtelse att stoppa spelet för att ge en ledare ett gult eller rött kort.

Gult kort kan ges för respektlösa gester riktade mot domarna, exempelvis att hånfullt applådera ett domslut. Andra företeelser som kan ge en varning är att kasta eller sparka iväg vattenflaskor liksom att medvetet gå in i motståndarlagets tekniska område.

Sådant som kan ge ett rött kort är exempelvis om någon är aggressiv mot eller fysiskt ger sig på någon i motståndarlaget eller i domarteamet. Oförskämda eller förargelseväckande kommentarer, att gå ut på planen för att konfrontera en domare eller att medvetet kasta eller sparka ut föremål på planen kan också leda till att man blir utvisad.

Källa: Uefa.