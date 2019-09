Nya elektriska ålar stöt genom forskarvärlden

– Trots all mänsklig påverkan i Amazonas regnskog under de senaste 50 åren kan vi fortfarande hitta gigantiska fiskar som de två nya arterna av elektrisk ål, säger zoologen C David de Santana vid Smithsonian National Museum of Natural History i USA.

Darrål kan bli över två meter långa och länge har forskarna trott att det bara finns en art – Electrophorus electricus – i Amazonfloden och dess biflöden i Brasilien, Guyana och Surinam. Men nu går det en stöt genom den vetenskapliga världen när forskarlaget där C. David de Santana ingår bland annat analyserat 107 insamlade dna-prover och kommit fram till att det i själva verket är tre olika arter.