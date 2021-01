Nya dystra covidrekord i Storbritannien

Storbritannien, som tillsammans med Italien haft flest coronarelaterade dödsfall i Europa, rapporterade i dag ytterligare en dyster rekordsiffra. För första gången sedan april rapporterades över 1 000 nya dödsfall.

Landet har gått in i ytterligare en hård nedstängning för att få kontroll över smittspridningen. Under tisdagen sade premiärminister Boris Johnson att omkring en miljon britter just nu är smittade av coronaviruset. Den nya och mer smittsamma varianten av viruset finns nu i alla landets delar.