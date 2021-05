Nya datan visar ett ökat resande: ”Inte rimligt”

Att vi bör jobba hemifrån, avstå från middagar och fester, och undvika onödiga kontakter är budskap som upprepas dagligen under pandemin. Mycket tyder också på att det finns ett väldigt starkt samband mellan hur mycket vi rör oss i samhället och hur smittotalen utvecklas.

Under den andra vågen minskade svenskarnas resande vecka efter vecka under hösten, i takt med att rekommendationer och regler skärptes, enligt mobiloperatörernas dataanalyser. Men först runt årsskiftet, när rörligheten hade minskat till de lägsta nivåerna någonsin under pandemin, började smittofallen sjunka i Sverige.