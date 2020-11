Sverigeförhandlingen var ett viktigt steg mot att öka kapaciteten i kollektivtrafiken för Stockholm Nordost. Staten har i avtal med kommunerna gått in och stöttat förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan. Trafikverket kan dock med sina planer på så kallade påverkansområden för buller kring Arlanda omöjliggöra en utveckling för fler bostäder. Resultatet blir att det läggs en våt filt över utvecklingen i främst Vallentuna kommun, och även utvecklingen för närliggande kommuner kan komma att begränsas. Samtidigt som andra länder pekar ut begränsade farleder i luften (SID) så väljer staten att peka ut påverkansområde som innebär att hela områden i princip beläggs med byggförbud.

I förlängningen hotar detta delar av Sverigeförhandlingen. Vallentuna kommun har i avtalet förbundit sig att bygga 5 600 bostäder mot att bland annat att Roslagsbanan förlängs in till Stockholm city via Odenplan. Vallentuna, Österåker och Täby kommuner bidrar som medfinansiärer. Detta öppnar möjlighet för tiotusentals människor att bo, leva och åka kollektivt till arbetet. Nu hotas dock detta viktiga kollektivtrafikprojekt. Naturvårdsverket har, utifrån principen om påverkansområden, drivit igenom att gränsen för buller ska vara 65 decibel i stället för de 70 decibel trafikbullerförordningen anger. Detta beslut tar liten hänsyn till teknikutveckling med en framtida allt tystare infrastruktur. Planerna på att förlänga Roslagsbanan till city via Odenplan riskerar att skjutas på en avlägsen framtid liksom byggandet av nya bostäder.