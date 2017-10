Tiden går och väntar på ingen. Nuet rör sig ständigt, framtiden likaså. Philip K Dicks science fiction-roman ”Do androids dream of electric sheep?” från 1968 utspelar sig 1992. När Ridley Scott redan tio år före detta årtal, 1982, gör film av valda delar av Dicks berättelse och döper den till ”Blade runner”, utspelar den sig ungefär nu, eller närmare bestämt 2019. Den har blivit mycket älskad och omskriven, men inte fått en uppföljare förrän exakt nu, 35 år senare. Och när denna ”Blade runner 2049” utspelar sig, framgår av titeln.

Varför dröjde det så länge? Branschen är ju tokig i sånt, det sparar in massor av pengar i och med att mer än halva marknadsföringen redan är gjord. Ett svar, gissar jag, är att det vid närmare betraktande inte finns så mycket att följa upp. ”Blade runner” är ju inte primärt så mycket story som den är miljö och atmosfär; ett stycke skräpdystopiskt stämningsmåleri som kretsar kring faktumet att gränsdragningen mellan människa och maskin började bli problematisk. Dick var under en period oerhört intresserad av den brittiske matematikern Alan Turing, som förutom att han möjligen räddade den fria världen genom att knäcka tyska koder under andra världskriget också såg framför sig hur maskiner i en nära framtid skulle kunna tänka i banor som tangerar de mänskliga.