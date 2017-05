Ryska jätteubåten närmar sig: ”Väcker frågor”

En rysk ubåt i den så kallade Typhoon-klassen (Natos beteckning). Den 172 meter långa atomubåten ”Dmitri Donskoj” – förlaga till filmen ”Jakten på Röd oktober” är den enda ubåten i klassen som fortfarande är i drift. Den ska nu in i Östersjön. Foto: Wikimedia Commons

En stor del av den ryska Norra flottans ytstridsfartyg, med reaktordrivna robotkryssaren Peter den store, samt även världens största atomubåt Dimitri Donskoj, beger sig snart in i Östersjön.

Detta för att den 28 juni närvara vid en rysk krigsmaterielmässa i S:t Petersburg och därefter delta i firandet av flottans dag i Kronstadt utanför S:t Petersburg den 30 juli.

Dmitri Donskoj, normalt baserad vid staden Severodvinsk i Vita havet, behöver ta vägen över Barents hav till Nordsjön och färdas längs med den norska kusten, via Danmark och Sverige in i Östersjön för att slutligen nå Finska viken. Det blir första gången i historien som en atomubåt av den storleken seglar in i Östersjön.

Annons X

The nuclear submarine cruiser "Dmitry Donskoy" in Severomorsk. (https://t.co/raT705DSRb) https://t.co/Yqdw9Q5Z4H — twitter.com

Nya bilder tagna av den välkända marina fotografen Viktor Aleksejev på Twitter visar hur ubåten lämnat hemmahamnen och nu nått Severmorsk på Kolahalvön. Enligt ryska nyhetsbyrån Interfax anlände ubåten till Severomorsk den 27 maj, rapporterar Barents Observer.

Den så kallade Typhoon-ubåten (Natos beteckning på klassen) Dimitri Donskoj kan bestyckas med 20 robotar med upp till 200 kärnstridspetsar och är ingalunda byggd för Östersjön.

– Den kan inte dyka i Östersjön eftersom den är byggd för saltvatten, den skulle sjunka som en sten om den dök i bräckt vatten som det är i Östersjön. Därför måste den färdas i ytläge i Östersjön, säger Nils Bruzelius, tidigare ubåtskapten, nu pensionerad kommendör och lärare på Försvarshögskolan, till SvD.

Tk-208 Dimitrij Donskojs rutt från Severodvinsk till Kronstadt. Foto: Alexander Rauscher

Ubåtarna i denna klass byggdes av Sovjetunionen i slutet av 1970-talet under kalla kriget och skulle kunna gömma sig under Arktis istäcke under långa perioder, beredda att svara på ett kärnvapenanfall.

Nice collection of photos of Dmitry Donskoy submarine as it leaves Severodvinsk by @fotoflota… https://t.co/gLSw1PAcRt — twitter.com

Att en nästan 40 år gammal atomubåt med två stora reaktorer ombord ska segla in i Östersjön väcker oro, enligt kärnfysikern Nils Bøhmer.

– Nordiska myndigheter måste se till att den exakta tidpunkten för resan meddelas så att beredskap kan sättas på plats. Det är också nödvändigt med en försäkran om att det inte finns några kärnvapen ombord, säger han till Barents Observer.

Men visst väcker det här en del frågor: Varför vill Ryssland just nu ta hit ubåten när den aldrig tidigare har varit här?

Bara passagen in genom Stora Bält väcker frågor. Där måste fartyg ha ett djupgående på under 15 meter. Donskoj har ett djupgående på 12 meter, skriver Hufvudstadsbladet, HBL.

– Östersjön är ett förhållandevis litet hav och får vi då påhälsning av en atomubåt i den här storleksklassen kan man jämföra det med en elefant i en porslinsaffär, säger finske kommendörkapten Ossi Liimatainen till HBL.

Försvarsexperter ser ubåtens besök som en rysk styrkedemonstration.

– Men visst väcker det här en del frågor: Varför vill Ryssland just nu ta hit ubåten när den aldrig tidigare har varit här, säger Liimatainen till HBL.

Det är oklart hur länge Dmitri Donskoj kommer att stanna i Östersjön. I höst hålls den ryska jätteövningen Zapad, i samma veva som den svenska storövningen Aurora.