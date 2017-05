Nya bilder från kommande "Star wars"

Mark Hamill åyervänder i rollen som Luke Skywalker i nya "Star wars". Arkivbild Foto: Taylor Jewell

Nu släpps nya bilder tagna under inspelningen av den kommande "Star wars"-filmen "The last jedi", som har premiär i jul.

Bilderna, som publiceras i Vanity Fair , är tagna av stjärnfotografen Annie Leibovitz som bland annat porträtterat den nu bortgångna Carrie Fisher i en öm omfamning av dottern Billie Lourd, som också har en roll i filmen. Vi ser även Mark Hamill, Anthony Daniels, John Boyega och Daisy Ridley i olika miljöer från inspelningarna.

Regissören Rian Johnson berättar bland annat att Benico del Toros rollfigur är en "skum figur" som är namnlös i filmen men går under smeknamnet "DJ". Laura Dern ska spela en officer i rebellrörelsen med namnet amiral Holdo. Båda är nya tillskott till "Star wars"-ensemblen.

"The last jedi" är del åtta i det stora rymdeposet och utspelas till skillnad från den senaste, "Rogue one", sist i kronologin.