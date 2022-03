Nya "Batman" upp i topp på amerikansk bio

Matt Reeves ”The Batman” svävar upp till toppen på listan över de mest inkomstbringande filmerna på nordamerikanska biografer under sin öppningshelg. Filmen blir dessutom först under 2022 att dra in över 100 miljoner dollar (motsvarande nära 1 miljard kronor) under premiärhelgen.

Filmen, med Robert Pattinson i huvudrollen som miljardären Bruce Wayne och hans brottsbekämpande alias Batman, drog in över 128 miljoner dollar under den första helgen i Nordamerika.