I den australiska delstaten New South Wales registrerades 3 057 nya fall av covid-19 under måndagsdygnet. Det är landets högsta dygnssiffra under pandemin.

Delstatsledaren Dominic Perrottet uppmanar dock till lugn och säger att relativt få personer vårdas för covid-19 på sjukhus och intensivvårdsavdelningar.