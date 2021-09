Ny vapengrupp ska hjälpa tullen

– Vi har utbildat alla våra sökhundar att inte bara kunna söka på narkotika utan också på vapen. Och det är ju ett väldigt viktigt verktyg. Vi har också investerat i bärbar röntgenutrustning, säger hon till radion.

Under hela fjolåret hittade tullen 140 vapen, hittills i år är den siffran 50. Men hur mycket vapen som smugglas in är det ingen som vet, och ofta kommer vapnen uppdelade, via post.